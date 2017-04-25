نادٍ إنجليزي يمنع الجماهير من الدخول إلى ملعبه حاملين بالونات أو دمىً هوائية.. لماذا؟ (صور)

المصدر: لندن - إرم نيوز

قررت إدارة نادي إف سي بارنت، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، اتخاذ إجراء مثير للدهشة تنوي تطبيقه خلال مباراة الفريق مع ضيفه غريمسبي تاون يوم السبت المقبل، حيث لن تسمح بدخول أية بالونات أو دمى مملوءة بالهواء إلى ملعبها.

وكان نادي غريمسبي تاون أعلن عن هذا الإجراء عبر موقعه الرسمي بعد أن تلقى إخطارًا من نادي بارنت.

ولن تتمكن جماهير الفريق الزائر من الدخول بدُماهم وبالوناتهم الملونة، التي اعتادوا أن يصطحبوها معهم في كل مباراة خارج الديار.

واتخذ نادي بارنت الواقع في حي أدغوير شمال شرق العاصمة البريطانية لندن، القرار،على خلفية ما حدث قبل عامين في مباراة له أمام غريمسبي تاون عندما كان الناديان يلعبان في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وقام مشجعو الفريق الزائر (غريمسبي تاون) بإلقاء بالونات ودمىً داخل ملعب المباراة للتعبير عن احتجاجهم، حتى إن أحد المشجعين تم تغريمه ماليًا بعد أن قام بضرب أحد العاملين بالملعب بواسطة دمية بلاستيكية على شكل سمكة قرش.

ولجأت جماهير غريمسبي تاون إلى هذا التصرف احتجاجا منهم على ما حدث في وقت سابق داخل ملعب نادي فورست جرين روفرز، عندما أجبر أحد المشجعين الشباب على الخروج من الملعب إثر رفضه التخلي عن بالون كان يلعب به في المدرجات.

ومنذ ذلك الحين دأب أنصار غريمسبي تاون على حمل مثل هذا النوع من البالونات والدمى المملؤة بالهواء، كنوع من الاحتجاج، الأمر الذي قوبل بالرفض هذه المرة من قبل إدارة نادي بارنت.