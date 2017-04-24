موقف كوميدي في تدريب تشيلسي بطله جون تيري (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تسبب جون تيري قائد تشيلسي في إصابة زميله فيكتور موزيس خلال تدريب ترفيهي لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز غداة تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد.

وكان لاعبو البلوز يشاركون في لعبة ترفيهية عبارة عن توجيه الكرة باليد تجاه أحد الزملاء الموجودين في دائرة المنتصف لكن تيري البالغ عمره 36 عامًا وجه الكرة بقوة نحو رأس زميله الذي سقط أرضًا.

وأفلت موزيس من تسديدة زميله البلجيكي ميشي باتشواي، لكنه فشل في رؤية رمية تيري قبل خروجه من الدائرة لتصطدم برأسه ليتعثر بشكل كوميدي.

إذ سقط الدولي النيجيري على الأرض ليدخل زميلاه باتشواي ووكورت زوما والمدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي في موجة ضحك.

وهرع سيسك فابريغاس وتيري إلى موزيس للتأكد من أنه كان على ما يرام ولكن الدولي الإنجليزي السابق كان يبدو فخورًا برميته الدقيقة لكنه اعتذر لزميله عبر حسابه على انستغرام.

ويخوض تشيلسي موسمًا رائعًا وبات قريبًا من حصد ثنائي الدوري والكأس بعدما ضرب موعدًا مع آرسنال في نهائي الكأس.

وكانت آخر مرة فاز فيها تشيلسي بثنائية الكأس والدوري في 2010 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أول مواسمه أيضًا.