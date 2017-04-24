كونتي: تشيلسي لا يزال في فترة انتقالية

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إن فريقه يمر بمرحلة إعادة بناء ولم يخرج بعد أفضل ما عنده على الرغم من بلوغه نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتصدره للدوري الممتاز في أول موسم للفريق مع مدربه الإيطالي.

وكانت آخر مرة فاز فيها تشيلسي بثنائية الكأس والدوري في 2010 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أول مواسمه أيضا مع الفريق على الرغم من أن كونتي رفض عقد المقارنات قائلا إنه ورث فريقا يمر بفترة صعبة إذ أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري.

ومع رحيل المدافع برانيسلاف إيفانوفيتش ولاعب الوسط جون أوبي ميكل عن ستامفورد بريدج في بداية العام الجاري إضافة إلى القائد جون تيري الذي سيرحل في نهاية الموسم، قال كونتي إن فريقه يحتاج إلى بدائل قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقال المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 47 عاما، بعد فوز فريقه 4-2 على توتنهام في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت: “أعتقد أن تشيلسي يمر حاليا بفترة انتقالية.. في الموسم الجاري خسرنا جهود إيفانوفيتش وميكل وفي الموسم المقبل سنخسر جهود جون تيري. نتحدث عن لاعبين سطروا تاريخا لهذا النادي”.

وتابع: “الآن يتعين علينا البحث عن بدلاء ممتازين لتعويض هؤلاء اللاعبين والعمل على تطويرهم ليصبحوا في مستوى الموجودين”.

وضرب كونتي مثلا بمنافسه توتنهام هوتسبير تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو الذي يطارد لقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي حيث يتأخر عن تشيلسي بأربع نقاط.

وقال: “إذا قارنت فريقي بتوتنهام ستجد أن مدربهم ماوريسيو بوكيتينو عمل لثلاث سنوات. لقد بدأت المهمة قبل سبعة او ثمانية أشهر فقط، إذا نجحنا في اختيار العناصر الجيدة لتحسين هذه التشكيلة وواصلنا العمل مع هؤلاء اللاعبين فإنه يمكننا التطور بالطبع”.

ويستضيف تشيلسي منافسه ساوثامبتون صاحب المركز التاسع يوم الثلاثاء في الدوري قبل أن يحل ضيفا على إيفرتون السادس، يوم الأحد.

وسيلتقي مع غريمه اللندني نادي آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.