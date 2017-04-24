مدافع مانشستر سيتي: نحتاج لفوز مهم على مانشستر يونايتد

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال خيسوس نافاس، مدافع مانشستر سيتي، إن فريقه يحتاج إلى نسيان خسارة أمام آرسنال في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد، بالفوز في الدوري الممتاز على غريمه مانشستر يونايتد في مباراة قمة.

وخسر سيتي أمام آرسنال 2-1 في الكأس ويحتل المركز الرابع في الدوري متفوقًا بفارق نقطة واحدة على يونايتد الخامس قبل مباراة، الخميس المقبل.

وأبلغ نافاس وسائل إعلام بريطانية: “نحتاج الآن إلى النهوض ومواصلة المشوار.. إنه أمر بالغ الأهمية للاعبين والمشجعين”.

وتابع: “هناك الكثير من الأشياء التي تنتظرنا ولذلك نحتاج إلى التركيز ومحاولة الخروج بالنقاط الثلاث لإسعاد الجماهير”.

وعقب مباراة يونايتد لن يواجه سيتي أي فريق آخر من الستة الأوائل في الترتيب في مبارياته الخمس المتبقية في الدوري.

وقال نافاس: “يتعين علينا التركيز.. والتفكير في المباراة التالية.. يتعين علينا مواصلة اللعب بقوة حتى نهاية الموسم.. هدفنا إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل وبلوغ بطولة دوري الأبطال المقبلة”.

وفي آخر خمس مباريات قمة لمدينة مانشستر فاز كل فريق مرتين وخسر في مثلهما، بينما انتهت مواجهة في 2015 على ملعب أولد ترافورد بالتعادل السلبي.