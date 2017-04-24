هاري كين: التتويج بالدوري الإنجليزي سيعوض خروجنا من كأس الاتحاد

المصدر: لندن - إرم نيوز

دعا المهاجم هاري كين لاعبي توتنهام إلى حسن استغلال الفرص بعدما أخفق الفريق في ترجمة سيطرته ليخسر أمام تشيلسي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وعدل توتنهام تأخره مرتين عبر كين وديلي آلي على ملعب ويمبلي، لكن تشيلسي بلغ النهائي بالفوز 4-2 يوم السبت.

وأبلغ كين الصحفيين: “كنا الطرف الأفضل أمام تشيلسي، لكن لسبب أو لآخر لم نستطع إنهاء الهجمات في الشباك”.

وتابع: “هذا ما يتعين علينا فعله.. لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة حيث تتحسن بمرور الوقت، تنتظرنا ست مباريات صعبة في الدوري الممتاز ويتعين علينا التركيز عليها”.

وكان توتنهام فاز في ثماني مباريات متتالية في كل المسابقات قبل الخسارة يوم السبت، وضيق الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى أربع نقاط وحث كين الفريق على إنهاء الموسم بكل قوة.

وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 23 عاما: “ينتظر الكثير من الناس رد فعلنا الآن، نحن في كامل تركيزنا، السبيل الوحيد لتحقيق ذلك أن نبدأ بانتصار يوم الأربعاء، ما حدث مباراة وانتهت ويتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا في المواجهات المقبلة”.

ويحل الفريق، القادم من شمال لندن، ضيفا يوم الأربعاء على كريستال بالاس صاحب المركز الـ12 الذي حقق 6 انتصارات وتعادل مرة واحدة في أخر ثماني مباريات خاضها في الدوري.