هل أعلن إبراهيموفيتش اعتزاله كرة القدم؟ السلطان يجيب

المصدر: لندن - إرم نيوز

نفى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، زلاتان إبراهيموفيتش، أنباء أشارت إلى اعتزاله كرة القدم، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة أثناء مباراة فريقه أمام أندرلخت البلجيكي الأسبوع الماضي، في الدوري الأوروبي.

ونشر إبراهيموفيتش صورة لساقيه على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتعليق قال فيه: “بداية أشكركم جميعًا على الدعم والحب. غير صحيح أنني سأودع الكرة بسبب الإصابة”.

وأضاف اللاعب الملقب بـ”السلطان” والمعروف بإصراره على تخطي الصعاب وعشقه للتحديات: “سأتخطى ذلك مثل أي شيء آخر وسأعود أقوى”.

وتابع “إبرا”، صاحب الـ 34 عامًا: “شيء واحد مؤكد، أنا من يحدد متى أتوقف ولا شيء آخر بإمكانه ذلك، الاستسلام ليس خيارًا، أراكم قريبًا”.

وقبل يومين أعلن مانشستر يونايتد أن مهاجمه السويدي تعرض لـ”إصابة خطيرة” في الركبة، تسببت في “ضرر كبير في أربطة الركبة يتطلب آراء متخصصة في الأيام المقبلة”.

وأضاف النادي أن “تقدير الوقت للشفاء سيكون ممكنًا فقط بعد تحديد خطط العلاج النهائية إثر هذه المعاينات”، إلا أن تقارير صحافية كشفت أن اللاعب المعتزل دوليًا لن يعود قبل 9 أشهر.

وأصيب زلاتان قبل نهاية الوقت الأصلي في مباراة أندرلخت التي انتهت بفوز فريقه وصعوده إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وأظهرت مشاهد تلفزيونية اللاعب وهو يمسك بركبته بعد سقوطه على الأرض أثناء محاولته ترويض الكرة، وبدا أن ركبته قد تضررت بشدة.

وسجل زلاتان 28 هدفًا في 46 مباراة بعد قدومه في صفقة انتقال حر من باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، وساهمت أهدافه في منح الفريق نقاطًا غالية، ليرد على منتقديه الذين ركزوا على تقدمه في السن.