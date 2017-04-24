رابطة اللاعبين في إنجلترا تختار كانتي كأفضل لاعب في الموسم

المصدر: لندن - إرم نيوز

اختارت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، كأفضل لاعب في الموسم، أمس الأحد، ليضيف اللاعب فصلا جديدا لمشواره الرائع، بعدما كان يلعب في دوري الدرجة السادسة في فرنسا منذ سنوات قليلة.

وأصبح كانتي، البالغ 26 عاما، الذي انضم لتشيلسي قادما من ليستر سيتي حامل اللقب قبل انطلاق الموسم الجاري، رابع لاعب فرنسي ينال هذه الجائزة بعد إيريك كانتونا وديفيد جينولا وتييري هنري الذي أحرزها مرتين.

وحسم كانتي الجائزة بعد تنافس مع زميله إيدن هازارد وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وزلاتان إبراهيموفيتش، هداف مانشستر يونايتد، وروميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، وأليكسيس سانشيز، لاعب آرسنال.

مُترجم : نجولو كانتي يتحدث بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم pic.twitter.com/pV4NQqqlBt — الدوري الانجليزي (@EPLArabic) April 24, 2017

وساهم كانتي، لاعب الوسط المدافع، الذي انضم للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد ليستر لإحراز اللقب العام الماضي، بشكل مؤثر في تصدر تشيلسي الدوري والاقتراب من إحراز اللقب.

وسجل كانتي هدفا واحدا وصنع هدفا واحدا فقط لكن تتمثل قوته في إيقاف هجمات المنافس وقطع التمريرات وتشكيل قوة دفاعية للفريق.

وانضم كانتي إلى ليستر قادما من كاين الفرنسي في أغسطس/ آب 2015 مقابل حوالي تسعة ملايين يورو (9.65 مليون دولار) وزادت قيمته بشكل مذهل ودفع تشيلسي 35.8 مليون يورو لضمه قبل انطلاق الموسم.

ويتصدر تشيلسي الدوري بفارق أربع نقاط عن توتنهام هوتسبير قبل ست جولات على النهاية وسيواجه آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واختير ديلي آلي، لاعب توتنهام، كأفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي وسيحلم بقيادة ناديه لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1961.