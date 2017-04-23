ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

أشعل كريستال بالاس سباق المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 2/1 على مضيفه ليفربول اليوم الأحد في المرحلة الـ 34 للمسابقة.

وظل ليفربول، الذي تلقّى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، في المركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، برصيد 66 نقطة، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم فيليب كوتينيو لمصلحة ليفربول في الدقيقة 24، قبل أن ينتفض كريستال بالاس ويسجل هدفين حملا توقيع نجمه كريستيان بينتيكي في الدقيقتين 42 و74، ليقود الفريق الضيف لحصد انتصاره الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم، والثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.