مانشستر يونايتد يتقدم للمربع الذهبي في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

واصل مانشستر يونايتد زحفه نحو المربع الذهبي في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، عقب فوزه الثمين والمستحق 2/0 على مضيفه بيرنلي في المرحلة الـ 34 للمسابقة اليوم الأحد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة خلف جاره مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي والثامنة عشر في البطولة هذا الموسم، عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ليدخل صراع المنافسة على البقاء بالمسابقة، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، قبل 4 أسابيع على انتهاء البطولة.

وافتتح الفرنسي أنطوني مارسيال التسجيل في الدقيقة 21 لمصلحة مانشستر يونايتد، الذي تعرض لضربة موجعة مؤخرًا بغياب نجميه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأرجنتيني ماركوس روخو، اللذين أُصيبا بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الفريق أمام أندرلخت البلجيكي في إياب دور الـ 8 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) يوم الخميس الماضي.

وأضاف النجم المخضرم واين روني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 39، ليرفع اللاعب الملقب بـ (الفتى الذهبي) رصيده التهديفي في البطولة إلى 3 أهداف حتى الآن، علمًا بأن هذه هي المباراة العاشرة التي يشارك فيها أساسيًا مع الفريق هذا الموسم، والثانية في العام الحالي.