هدف أنتوني مارسيال يكلف مانشستر يونايتد 10 ملايين يورو

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

سجل الفرنسي أنتوني مارسيال هدف مانشستر يونايتد الأول في مرمى بيرنلي في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الهدف الذي سيكلف فريقه مبلغ 10 ملايين يورو يدفعها لفريقه السابق موناكو.

وكان الفريق الإنجليزي دفع 50 مليون يورو لضم اللاعب صيف 2015 مع حوافز إضافية قد ترفع قيمته لأكثر من 80 مليون يورو.

وحسب العقد بين الفريقين والذي كشفه موقع “فوتبول ليكس” فإن مانشستر يونايتد مطالب بدفع 10 ملايين يورو في حال بلوغ اللاعب الهدف رقم 25 وهو ما تم فعلًا خلال لقاء بيرنلي اليوم الأحد.

كما يتضمن العقد دفع الفريق الإنجليزي لمبلغ 10 ملايين يورو إضافية في حال وصول اللاعب إلى 25 لقاء دوليا رفقة منتخب فرنسا ولعب إلى الآن 15 لقاءً دوليًا وغاب عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في اللقاءات الأخيرة.

واضطر البرتغالي جوزيه مورينيو للاستنجاد بالمهاجم الفرنسي بعد إصابة مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش وتأكد غيابه عن بقية لقاءات الفريق هذا الموسم.