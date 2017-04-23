رانييري يعرض منزله “المتواضع” في ليستر للبيع (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

عرض الإيطالي كلاوديو رانييري الذي أقيل من تدريب ليستر سيتي بعد أقل من عام على قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الممتاز منزله “المتواضع” في المدينة الإنجليزية للبيع.

وفقد المدرب، البالغ عمره 65 عاما، منصبه في فبراير/شباط الماضي بعدما استمر تسع مباريات دون أي فوز ليصبح على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط، لكن الفريق تقدم في ترتيب البريميرليغ تحت قيادة خليفته كريغ شكسبير.

لكن يبدو أن المدرب السابق لتشيلسي وجد أن منزله في ليستر لا لزوم له حاليا وقرر عرضه للبيع مقابل 695 ألف جنيه إسترليني، خاصة وأنه غير فخم بالمرة ويتناسب مع الشخصية المتواضعة لرانييري.

المنزل لا يوجد به أي من رفاهيات الحياة المنتشرة في منازل اللاعبين من المشاهير وغيرهم إذ لا يوجد به حمام سباحة أو جاكوزي أو شاشة عرض سينمائي أو حتى طاولة بلياردو.

وقال المتحدث باسم وكلاء العقارات جيمس سيليكس عن المنزل “إنه مثل صاحبه متواضع للغاية، لكنه أنيق ويضم أربع غرف منفصلة وثلاث غرف استقبال وثلاثة حمامات ويحتفظ ببعض ملامح الأصالة ويضم مطبخًا كبيرًا وحديثة صغيرة”.

ويرغب رانييري في التدريب بالدوري الإنجليزي مجددا وقد رفض عدة عروض أوروبية بعيدًا عن البريميرليغ، حيث أشارت تقارير صحفية إلى رفضه تدريب باليرمو الإيطالي وفولفسبورغ الألماني إضافة إلى عروض أخرى من الصين والإمارات.