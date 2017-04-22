مورينيو يطالب ساوثغيت بضم راشفورد للمنتخب الإنجليزي الأول

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يعقد البرتغالي جوزيه مورينيو محادثات مع غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بشأن مهاجم مانشستر يونايتد الشاب ماركوس راشفورد.

وقال مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في وقت سابق إنه لا يجد أي معنى لمشاركة مهاجمه راشفورد مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا في يونيو المقبل لأن مستواه أعلى من المنافسة في هذه الفئة العمرية.

ورغم مشاركة راشفورد مع المنتخب الأول من قبل خاصة في يورو 2016؛ إلا أن ساوثغيت يرغب في مشاركة اللاعب البالغ عمره 19 عامًا في بطولة أوروبا للشباب في بولندا.

ومن المتوقع اختيار راشفورد للمنتخب الذي يدربه إيدي بوثرويد على الرغم من مشاركته في مباراة واحدة للمنتخب تحت 21 عامًا في سبتمبر الماضي.

وقاد راشفورد يونايتد للفوز على أندرلخت البلجيكي يوم الخميس الماضي والتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي.

كما سجل المهاجم المتخرج من أكاديمية مانشستر يونايتد واكتشفه الهولندي لويس فان غال الموسم الماضي في الفوز على تشيلسي بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

ولا شك في أن مورينيو لا يريد إرهاق مهاجمه الشاب خاصة في ظل غياب زلاتان إبراهيموفيتش هداف الفريق عن الملاعب لنهاية العام الحالي بعد إصابته في مباراة أندرلخت.