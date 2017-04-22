تشيلسي يطيح بتوتنهام ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

حجز فريق تشيلسي مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على منافسه توتنهام 2/4 اليوم السبت في الدور قبل النهائي من البطولة.

تقدم تشيلسي بهدف سجله ويليان في الدقيقة 5 لكن هاري كين أحرز هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 18 قبل أن يسجل ويليان الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2/1.

وفي الشوط الثاني، تمكن توتنهام من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق ديلي آلي لكن إدين هازارد أحرز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 75 قبل أن يختتم نيمانيا ماتيتش أهداف تشيلسي في الدقيقة 81.

ويلتقي تشيلسي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة التي تجمع آرسنال ومانشستر سيتي غدًا الأحد.

يذكر أن آخر مرة حقق فيها تشيلسي لقب البطولة كان في موسم 2011/2012، علمًا أنه حقق اللقب 7 مرات سابقة.

في حين كانت آخر مرة حقق توتنهام فيها اللقب في عام 1991 علمًا أنه حقق اللقب 8 مرات سابقة.