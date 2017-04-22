هل يصبح غريزمان بديلًا لأغويرو في مانشستر سيتي؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية عن رغبة الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في التعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، في ظل تمسك المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بالرحيل عن ملعب “الاتحاد” خلال الانتقالات المقبلة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، إن مستقبل أغويرو مع السيتي محل شك، خاصة أن اللاعب لديه يقين تام باعتماد غوارديولا على لاعبه الشاب غابريل خيسوس، كخيار أول في خط الهجوم بداية من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم مسؤولو السيتي عرضًا رسميًا لإدارة أتلتيكو مدريد للظفر بجهود المهاجم الفرنسي الذي يقدم مستويات متميزة هذا الموسم مع “الروخيبلانكوس”، مقابل 75 مليون إسترليني.

ويسعى غوارديولا لتكوين ثنائي قوي في خط الهجوم، يضم غريزمان إلى جانب خيسوس خلال الموسم الجديد، وهو ما يؤكد اقتراب أغويرو من مغادرة السماوي، وفقًا للصحيفة ذاتها.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد وضع غريزمان على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بعد نهاية الموسم الحالي، لتدعيم خط هجوم فريقه، كما أن مهاجم أتلتيكو بات مستهدفًا من قبل ريال مدريد، حسبما أكدت بعض الصحف الإسبانية.

يذكر أن غريزمان، البالغ من العمر 26 عامًا، سجل 26 هدفًا في 50 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده في مختلف البطولات هذا الموسم، ويعد واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم حاليًا.