بوكيتينو: إنهاء الموسم بين الـ4 الأوائل مع توتنهام أفضل من لقب الليغا

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، أمس الجمعة، إن إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون أفضل بالنسبة له من الفوز بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة.

ومع مطاردة توتنهام المفعم بالشباب لتشيلسي، متصدر الدوري الممتاز، وكذلك مواجهتهما المرتقبة، اليوم السبت، في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي فإن جهود بوكيتينو مع الفريق تتحدث عن نفسها.

وبدأ البعض يربط بوكيتينو باحتمال تدريب أندية أوروبية عملاقة أخرى بعد نهاية الموسم الجاري، وربما يكون برشلونة من بين هذه الأندية نظرًا لمعرفته بتاريخ الرجل الذي فاز مرتين بكأس ملك إسبانيا مع إسبانيول المتواضع.

لكن الشيء الذي يبعث على الراحة لجماهير توتنهام أن المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 45 عامًا يظهر دائما انطباعا بأنه وجد البيئة المثالية للعمل وتحقيق طموحه في النادي الإنجليزي.

وردا على سؤال هل يقاس النجاح بالبطولات؟ أجاب بوكيتينو بشكل مثير قبل مباراة السبت على ملعب ويمبلي: “أعتبر كل ما تحقق حتى الآن نجاحًا هائلًا”.

وتابع اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق للصحافيين: “بالنسبة لي أرغب في الفوز بألقاب لكن مع أي فريق؟ يكون من الطبيعي أن أفعل ذلك مع ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ أو يوفنتوس.. وهو نفس الأمر مع كل مدرب يدرب هذه الأسماء الكبيرة”.

وأضاف: “أنظر إلى برشلونة مع بيب غوارديولا ومع فرانك ريكارد ومع تيتو فيلانوفا ولويس إنريكي.. إنهم مدربون مختلفون لكنهم عملوا مع نفس مجموعة اللاعبين.. بالنسبة لي أعتبر أن إنهاء الموسم الماضي بين الأربعة الأوائل كان نجاحًا كبيرًا وربما أكبر من الفوز بلقب مع برشلونة”.

وللموسم الثاني على التوالي ينافس توتنهام على لقب الدوري الممتاز بعدما غاب عن ذلك لعقود.

ويبتعد الآن بأربع نقاط عن تشيلسي قبل ست مباريات على نهاية الموسم بعد أن حقق سبعة انتصارات متتالية.