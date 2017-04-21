هل يحسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مستقبل مدرب آرسنال؟ فينغر يجيب

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال المدرب الفرنسي آرسين فينغر إن مصير آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يلعب أي دور في قرار استمراره من عدمه مع الفريق في نهاية الموسم.

وسيخوض آرسنال مباراة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي يوم الأحد.

وتعرض فينغر لضغوط كبيرة من لاعبين سابقين ومشجعين ووسائل إعلام بعد سلسلة من النتائج السيئة تركت النادي في المركز السادس في الدوري الممتاز ومن المرجح أن يغيب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة تحت قيادة المدرب الفرنسي.

وقال فينغر إن مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي مواجهة مهمة لكن النتيجة لن يكون لها أي تأثير على قراره.

وأبلغ فينغر الصحفيين “لن تلعب أي دور في تحديد مستقبلي”.

“مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي مهمة جدًا بالنسبة لي لأنها فرصة للفوز بلقب هذا الموسم”.

“ولذلك نحن في كامل تركيزنا مستقبلي في المرتبة الثانية التزامي وتركيزي كله مع آرسنال”.

وأقر فينغر بأن فريقه يفتقد الثقة بعد مشاكله الأخيرة لكنه قال إن لاعبيه سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بلقب.

وأضاف “إنها تجربة مختلفة بالنسبة لنا. نحن في كامل التركيز والدافعية”.

“ربما لا نكون في قمة ثقتنا في أنفسنا.. لكنها فرصة جيدة لإظهار استعدادنا وجاهزيتنا للقتال ورغبتنا في الوصول إلى النهائي. لأنها ربما تكون فرصتنا الوحيدة لتحقيق لقب هذا الموسم”.