مقتل 7 مشجعين لمانشستر يونايتد.. تعرّف على تفاصيل الحادثة (صور)

المصدر: لاغوس - إرم نيوز

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الجمعة، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأندرلخت بإياب دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم، إثر سقوط خط كهرباء ضغط عالٍ على مبنى في وقت متأخر أمس الخميس.

وأضاف ضابط في الشرطة أن 11 شخصًا آخرين أُصيبوا بينهم واحد حالته حرجة إثر الحادث الذي وقع في مدينة كالابار الساحلية.

وقال توني إيني أحد السكان المحليين الذي كان يسير إلى جوار موقع الحادث لرويترز: إن أحد المحولات انفجر وانفصل عنه خط كهرباء ضغط عالٍ ليسقط على سطح المبنى خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي.

وأرسل الرئيس النيجيري محمد بخاري تعازيه اليوم الجمعة، وكذلك فعل مانشستر يونايتد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب النادي الإنجليزي: “خالص تعازينا لمشجعي مانشستر يونايتد وأصدقائهم وعائلاتهم الذين تأثروا بالحادث المأساوي في كالابار بنيجيريا”.