كونتي: توتنهام لم يعد الطرف الأضعف في الكرة الإنجليزية

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: إن منافسه توتنهام هوتسبير لم يعد “الطرف الأضعف” مع خوض الأخير غمار المنافسة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويتراجع توتنهام تحت قيادة مدرب ماوريسيو بوكيتينو، والذي خسر لقب الدوري الممتاز لصالح ليستر سيتي الموسم الماضي لينهي في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي قبل 6 مباريات على نهاية الموسم.

وقال كونتي لوسائل إعلام اليوم الجمعة قبل يوم من مواجهة تشيلسي لتوتنهام في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي: “توتنهام أحد القوى الكبرى بالفعل في كرة القدم الإنجليزية وهو يعمل باجتهاد على مدار 3 سنوات”.

وأضاف: “إنه فريق عظيم. يخوض غمار المنافسة على لقب الدوري للعام الثاني على التوالي. ضاعت منه الفرصة العام الماضي لكن لاعبيه يعيدون المحاولة ثانية وهم من اللاعبين العظماء والأقوياء”.

وتابع: “إنهم يشيّدون شيئًا مهمًا. هناك لحظة يجب أن تصل إليها لكي تتخلص من فكرة كونك الطرف الأضعف…هذه هي اللحظة المناسبة (بالنسبة لتوتنهام)”.

وسيعود تيبو كورتوا حارس تشيلسي لخوض المواجهة التي ستقام على استاد ويمبلي غدًا عقب غيابه عن هزيمة الفريق 2/0 أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الجاري؛ إلا أن غاري كاهيل يمكن أن يغيب عقب نقله للمستشفى في وقت سابق اليوم.

وقال كونتي: “عندما بدأنا في التدريب يوم الثلاثاء كان (كاهيل) عائدًا للتشكيلة وهو يعاني من ارتفاع في درجة حرارته. طبيبنا فضّل نقله للمستشفى ولا توجد مشكلة خطيرة”.

“إنه يتحسن وباتت حالته أفضل كثيرًا. بالنسبة للغد سيكون الأمر صعبًا للغاية عليه”.