ما سرّ الورقة التي قبّلها مورينيو قبل هدف راشفورد؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

قبل انطلاق الشوط الإضافي الثاني من مواجهة مانشستر يونايتد وأندرلخت بربع نهائي الدوري الأوروبي، رصدت كاميرات التلفزيون جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يقبّل ورقة صغيرة.

وبعدها بلحظات سجل ماركوس راشفورد هدفًا رائعًا لمانشستر يونايتد تأهل به الفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتساءلت وسائل إعلام عديدة عن سر تقبيل مورينيو للورقة الصغيرة.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن الورقة تلك كانت على ما يبدو تعليمات مورينيو للاعبيه خلال الشوط الرابع، حيث يتم إلقاء الكرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء لمروان فيلايني أو ماركوس راشفورد.

وقال جوزيه مورينيو إنه يقدم على ذات الحركة منذ 17 عامًا وإنها أمور تعود لديانته.

وتابع:”بالطبع ليست سبب الهدف، ولم تكن تعويذة أو سحرًا”.

يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل للدور نصف النهائي لكنه خسر زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد اللذين خرجا من الملعب بإصابات بالغة.