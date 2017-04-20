فرق مانشستر يونايتد وأياكس وسيلتا فيغو تصعد لنصف نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: عواصم- إرم نيوز

واصل مانشستر يونايتد الانجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بعدما صعد للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، إثر فوزه الصعب 2/1 على ضيفه أندرلخت البلجيكي بعد التمديد في إياب دور الـ 8 للبطولة اليوم الخميس.

انتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1/1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي جرت بينهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس الماضي، ليحتكما إلى الوقت الإضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، الذي حسم خلاله الفريق الانجليزي المواجهة لصالحه.

وافتتح الأرميني هنريك مخيتريان التسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل النجم الجزائري سفيان هني لأندرلخت في الدقيقة 32، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف الفوز والتأهل للفريق الانجليزي في الدقيقة 107.

ويتطلع مانشستر يونايتد للتتويج بلقب الدوري الأوروبي من أجل حجز بطاقة التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، دون الحاجة للتواجد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليغ) هذا الموسم.

وبلغ أياكس أمستردام الهولندي المربع الذهبي للبطولة، رغم خسارته 3/2 أمام مضيفه شالكة الألماني بعد التمديد.

ولجأ الفريقان إلى خوض الوقت الإضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز شالكة بهدفين نظيفين أحرزهما ليون جوريتسكا وجويدو برجشتالر في الدقيقتين53 و56، وهي نفس النتيجة التي فاز بها أياكس في لقاء الذهاب الذي أُقيم بملعبه الأسبوع الماضي.

وتضاعفت معاناة أياكس خلال اللقاء بعدما اضطر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه جويل فالتمان في الدقيقة 80 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل شالكة النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز دانييل كاليوري الهدف الثالث في الدقيقة 101، قبل أن ينتفض الفريق الهولندي رغم النقص العددي في الوقت المناسب، عقب تسجيل لاعبيه نيك فيرجيفير وأمين يونس هدفين في الدقيقتين 111 و120.

وصعد سيلتا فيغو الإسباني للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بعدما انتزع تعادلًا بطعم الفوز 1/1 من مضيفه جينك البلجيكي .

واستفاد سيلتا فيغو من فوزه 3/2 على نظيره البلجيكي في مباراة الذهاب التي جرت بملعب (بالاييدوس) يوم الخميس الماضي، ليفوز 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما تبارى لاعبو الفريقين في إهدار الفرص التي أتيحت لهم.

وفي الشوط الثاني، بادر بيون سيستو بالتسجيل لمصلحة سيلتا فيغو في الدقيقة 63، قبل أن يدرك لياندرو تروسارد التعادل لجينك بعدها بـ 4 دقائق.