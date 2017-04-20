بوكيتينو يرشّح تشيلسي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

يصر ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام على أن تشيلسي الأقرب للانتصار على فريقه في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد غدٍ السبت رغم تراجع الفريق اللندني وتألق توتنهام مؤخرًا.

وتمثّل قمة ويمبلي نقلة في صراع الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي اشتعل بعدما قلص توتنهام الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى 4 نقاط فقط مع تبقي 6 مباريات على النهاية.

وبدا أداء تشيلسي، الذي كان متفوقًا بفارق 13 نقطة قبل أسابيع قليلة، متراجعًا خلال الخسارة أمام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بينما انتصر توتنهام في 7 مباريات متتالية بالدوري.

وقال بوكيتينو الذي خسر فريقه نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 2015 للصحفيين اليوم الخميس “أعتقد أن هناك مرشحًا واحدًا هو تشيلسي لأنه متصدر الدوري ويملك لاعبين أصحاب خبرة ومدربا كفؤا”.

“نحن نتحدث عن واحد بين أفضل الأندية الأوروبية. لاعبون فازوا خلال السنوات الخمس الأخيرة ببطولات أوروبية عالمية ومدرب فاز بالدوري في إيطاليا لذلك فهم أكثر خبرة منا”.

“لكن نحن في موقف جيد حاليًا ونتعطش للمنافسة. نحن سعداء للقتال أمام أفضل فريق في إنجلترا على لقب الدوري وكأس الاتحاد”.

ولم يفز بوكيتينو مدرب إسبانيول وساوثهامبتون السابق، الذي يقود توتنهام للموسم الثالث، بأي لقب مع الفريق حتى الآن لكن لو كانت الألقاب تحتسب نظير ما تحقق من تطور حينها فإن المدرب الأرجنتيني يتفوق على منافسيه.

منذ بداية الموسم الماضي حصد توتنهام 141 نقطة بالدوري، أكثر 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني، مانشستر سيتي و16 أكثر من تشيلسي.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “أتذكر قبل 3 سنوات عندما تعاقدت مع الفريق أتذكر أول عدة مؤتمرات صحفية والسؤال بشأن كيفية تقليص الفجوة مع الأندية الأربعة الأولى. كانت هذه المشكلة الرئيسية لتوتنهام. الآن بعد 3 سنوات لم نقلص الفجوة فقط بل ننافس على لقب الدوري وباقي البطولات”.

“قبل نهاية الدوري بـ 6 مراحل حصدنا 71 نقطة. أنهينا الموسم الماضي ورصيدنا 70 نقطة فقط. تطورنا وهذه حقيقة. الفريق يؤدي بطريقة جيدة ويقدم كرة مثيرة ويسجل الأهداف ولا تهتز شباكه أو يسمح للمنافسين بفرص كثيرة”.