ما سر ظهور قميص آرسنال في البيت الأبيض؟ (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم أجمع مؤخرا لبارون، نجل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، وهو يرتدي قميص آرسنال الإنجليزي داخل البيت الأبيض.

وفتح البيت الأبيض أبوابه لمجموعة محظوظة ومختارة من الأشخاص للمشاركة في احتفالات عيد الربيع السنوي قبل يومين.

وخلال هذا الحفل التقطت صورة لبارون، البالغ عمره 11 عاما، وهو يتجول في حديقة البيت الأبيض وهو يرتدي ملابس المدفعجية الكاملة لكن هل والده ترامب يشجع آرسنال أيضا.

ولن يتوجه النادي اللندني للولايات المتحدة الصيف الحالي لكنه سيخوض جولته قبل بداية الموسم في استراليا بدلا من ذلك.

ويتعرض الفرنسي آرسين فينغر لضغوط شديدة مؤخرا من أجل إجباره على الرحيل عن النادي بعد 21 عاما قضاها في النادي اللندني.

لكن غياب النادي عن الألقاب وابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري زاد من الضغوط الجماهيرة على المدرب المخضرم.

وسيلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل في آخر فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم.