سانشيز يكشف سبب إهداء قميصه لمشجع صغير (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كانت ليلة نادرة جيدة بالنسبة لآرسنال بعد شهرين من التراجع وزيادة الضغوط على الفرنسي آرسين فينغر، حيث فاز المدفعجية على ميدلسبره بهدفين مقابل هدف.

واحتفظ آرسنال ببصيص الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفضل هدف من التشيلي أليكسيس سانشيز بركلة حرة رائعة قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

لكن صاحب الضيافة أدرك التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عبر مهاجمه الإسباني ألفارو نغريدو من متابعة متقنة لتمريرة ستيوارت داونينغ العرضية.

Lucky kid gets Alexis Sanchez’s shirt after the game ????pic.twitter.com/31qXXxlHYw — BenchWarmers (@BeWarmers) April 17, 2017

وضمن آرسنال الفوز الأول في خمس مباريات خارج ملعبه عندما لعب سانشيز كرة عرضية حولها آرون رامسي بصدره إلى مسعود أوزيل، الذي سدّدها مباشرة في الشباك في الدقيقة 71.

ويحتل آرسنال المركز السادس بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي رابع الترتيب الذي خاض مباراة أكثر.

لكن المثير في هذه المباراة ما فعله النجم التشيلي عقب نهايتها حيث ذهب إلى أحد الأطفال المشجعين لآرسنال في المدرجات وقدّمه للشاب الصغير.

وقال سانشيز على حسابه في إنستغرام عقب هذا الموقف: “سعيد للجهود التي بذلها الفريق والانتصار ولعائلة آرسنال، لحظة سعيد لإهداء هذا الطفل قميصي، إسعادي لطفل يسعدني للغاية”.

ولا يبدو سانشيز من هذا التصرف أنه في طريقه للرحيل عن النادي اللندني في نهاية الموسم، حيث لا يرغب بتجديد عقده في ظل الإحباط الذي يعاني منه مع غياب الفريق عن تحقيق الألقاب وخروجه المبكر من جميع البطولات.