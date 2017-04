سانشيز يكشف سبب إهداء قميصه لمشجع صغير (فيديو)

كانت ليلة نادرة جيدة بالنسبة لآرسنال بعد شهرين من التراجع وزيادة الضغوط على الفرنسي آرسين فينغر، حيث فاز المدفعجية على ميدلسبره بهدفين مقابل هدف.

واحتفظ آرسنال ببصيص الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفضل هدف من التشيلي أليكسيس سانشيز بركلة حرة رائعة قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

لكن صاحب الضيافة أدرك التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عبر مهاجمه الإسباني ألفارو نغريدو من متابعة متقنة لتمريرة ستيوارت داونينغ العرضية.

