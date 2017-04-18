هاري ريدناب مدربًا لبرمنغهام سيتي

المصدر: لندن - إرم نيوز

عين برمنغهام سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم هاري ريدناب مدربا له حتى نهاية الموسم خلفا للايطالي جيانفرانكو زولا.

وقاد ريدناب، البالغ عمره 70 عاما وهو أكبر مدرب في كرة القدم الإنجليزية، توتنهام هوتسبير للتأهل لدوري أبطال اوروبا في موسم 2009-2010.

وكانت آخر مهامه التدريبية مع منتخب الأردن الذي قاده في مباراتين في مارس/ آذار العام الماضي.

وأبلغ ريدناب إذاعة توك سبورت اليوم الثلاثاء “مللت من الجلوس دون أن أفعل شيئا. سأنتقل للعيش هنا حتى نهاية الموسم.”

وأضاف “إذا نجحت في قيادتهم لتجنب الهبوط سيكون بوسعي التحدث عن المضي قدما.”

واستقال زولا لاعب منتخب ايطاليا السابق بعد الهزيمة 2-صفر أمام بيرتون البيون وهي نتيجة تركت برمنجهام متقدما بثلاث نقاط فقط على منطقة الهبوط.

ويحتل برمنغهام المركز الـ 20 ويواجه غريمه التقليدي أستون فيلا يوم الأحد المقبل.