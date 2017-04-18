توتنهام يطرد أحد حراس أمن ملعبه.. تعرّف على السبب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

تخلى فريق توتنهام الذي ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم على أحد حراس الأمن في ملعبه بعد نشر شريط فيديو على المواقع الاجتماعية أثار سخرية البعض وسخط البعض من طريقة تفتيشه للمتفرجين قبل الدخول لملعب وايت هارت لين.

وظهر الحارس في الشريط يفتش بطريقة سهلة المتفرجين الذين يلجون الملعب وكأنه غير مهتم نهائيا بخطورة الموضوع في ظل التهديدات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها عدة ملاعب كرة القدم وفي ظل وجود مشجعين مشاغبين.

ويفتش حراس الأمن على أبواب الملعب المتفرجين إن كانوا يحملون أشياء خطيرة تهدد سلامة الملعب واللقاء، لكن حارس الأمن المطرود كان يكتفي بتفتيش خفيف ويمرر يده دون تدقيق.

وأعلن الفريق الإنجليزي خبر التخلي عن رجل الأمن متقدمًا بالشكر لناشر الفيديو لكونه أثار انتباههم للأمر.