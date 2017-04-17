آرسنال ينتزع فوزًا ثمينًا من ميدلسبرة في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

حافظ آرسنال على فرصه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه ميدلسبرة 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما على ميدلسبرة بهدف نظيف سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، نجح ميدلسبرة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق ألفارو نيغريدو ولكن مسعود أوزيل سجل هدف الفوز لآرسنال في الدقيقة 71.

ورفع آرسنال رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد ميدلسبرة عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لآرسنال في أخر 6 مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الخسارة الرابعة لميدلسبرة في أخر 6 مباريات.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لآرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 8 مباريات والتعادل في 6، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لميدلسبرة هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والتعادل في 12.