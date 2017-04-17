رسميًا.. جون تيري يعلن موعد نهاية مسيرته مع تشيلسي

المصدر: لندن - إرم نيوز

تقرر أن يرحل جون تيري، قائد فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وفي بيان مشترك مع النادي متصدر الدوري الإنجليزي، قال تيري (36 عامًا) إنه يترك النادي في الوقت المناسب، وأنه يريد أن ينهي مسيرته الكروية مع تشيلسي بالفوز بلقب الدوري.

يشار إلى أن تيري خاض 713 مباراة مع تشيلسي منذ مشاركته الأولى في 1998 وسجل 66 هدفًا، كما تولى شارة القيادة للنادي في 578 مباراة.

وتيري هو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ تشيلسي ويحمل رقمًا قياسيًا بحمل شارة القيادة 578 مرة.

وأحرز تيري لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات مع تشيلسي، إضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، كما ساهم في تتويج البلوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) مرة وحيدة عام 2013، وكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات وكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين.

وقال تيري إنه يريد أن يكمل مسيرته الكروية، ولكنه سوف “يتخذ قراره بشأن مستقبله في الوقت المناسب”.

وأضاف: “بالنسبة للآن، فأنا ملتزم بمساعدة الفريق لتحقيق النجاح هذا الموسم”.

وقال تيري أنه وتشيلسي تشاركا في الحديث الإيجابي بشأن استمراره في اللعب، ولكن حان الوقت للرحيل.

وأضاف: “مع اتخاذ كل شيء بعين الاعتبار، قررت إنه الوقت المناسب للرحيل”.

وتابع: “كنت دائمًا أضع في الاعتبار الرحيل في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة، وأشعر أن نهاية الموسم هي الوقت المناسب بالنسبة لي وللنادي”.

ولم يشارك تيري بصفة مستمرة مع الفريق هذا الموسم، وهو العامل الذي ساهم في قراره.

وقال: “لازلت أملك الكثير لأقدّمه في الملعب، ولكنني أتفهم أن الفرص في تشيلسي ستكون محدودة بالنسبة لي”.

وأكد: “متلهف لمواصلة اللعب، لذلك سوف أبحث الاستمرار مع تحد جديد. سأظل دائمًا مشجعًا لتشيلسي، وأنا أتوق لأنهي موسمي الأخير كلاعب في تشيلسي”.