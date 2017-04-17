هاري كين: نسعى لتوجيه ضربة نفسية أخرى لتشيلسي

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن فريقه يمكنه توجيه ضربة نفسية أخرى لتشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا فاز عليه في لقائهما قبل نهائي كأس الاتحاد على استاد ويملبي، يوم السبت المقبل.

وخسر تشيلسي، الذي كان يبتعد بفارق 10 نقاط عن توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني، في مارس / آذار الماضي، مباراتين من بين آخر أربع مباريات خاضها في الدوري بما في ذلك الهزيمة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد، أمس الأحد.

وتقلص الفارق بين تشيلسي وتوتنهام إلى أربع نقاط قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية: “ربما يشكل هذا دفعة كبيرة على الصعيد النفسي، بالطبع فإنها بطولة مختلفة لذا فمن الصعب أن نقطع بهذا لكنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا.. إذا ما فزنا الأسبوع المقبل فإن هذا ربما يضع المزيد من الشكوك في رؤوسهم إزاء لقب الدوري الممتاز”.

وقال كين إن توتنهام يخوض موسمًا رائعًا إلا أنه حث بقية أفراد الفريق على عدم التخلي عن قوتهم.

وأضاف: “إذا ما نظرت لجدول الترتيب فستجد أننا حصدنا 71 نقطة مع تبقي ست مباريات، هذا لا يصدق، يجب أن نضمن أننا سننهي الموسم بقوة، لم تحسم الأمور بعد”.

وكان آخر انتصار لتوتنهام على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1982، لكنه انتصر عليه 2- صفر عندما التقيا في الدوري الممتاز في يناير / كانون الثاني الماضي على ملعب “وايت هارت لين”.