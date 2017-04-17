فينغر لجماهير آرسنال: توحدوا وابتعدوا عن الانقسامات

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، إن مدافعه هيكتور بليرين عانى للعودة لأفضل مستوياته بسبب مشكلات في الكاحل، مشيرا إلى أنه لا يستحق الانتقادات التي وجهت له عقب خسارة الفريق 3-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

ويتراجع آرسنال، الذي يحتل حاليا المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع.

ويتعرض آرسنال، الذي خاض مباراتين أقل، لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة عقب تحقيقه لانتصارين فقط في أخر ثماني مباريات بالدوري الممتاز.

وابتعد بليرين لشهر خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بسبب إصابة في الكاحل قبل أن تعاوده نفس الإصابة في يناير كانون الثاني، ما تسبب في غيابه عن صفوف آرسنال في الانتصار على بريستون نورث أند في كأس الاتحاد الإنجليزي وفي الفوز على سوانزي سيتي في الدوري.

وأبلغ فينغر موقع آرسنال على الإنترنت: “أعتقد أن هذا (ما يتعرض له بليرين) ظلم.. أتفق مع البعض فيما قد يقولونه من أنه ليس هيكتور بليرين الذي شاهدناه في بداية الموسم.. لم يعد لمستواه منذ إصابته”.

وأضاف: “أعتقد أنه يحاول الآن التركيز ثانية على المهم وهو الدفاع بشكل جيد. كان من المهم أيضا أنه تمكن من إكسابنا مزية إضافية (بالتقدم إلى الأمام)”.

وحث فينغر فريقه على الرد على هزيمة بالاس وطالب بالتوحد بين الجماهير والنادي.

وقال فينغر: “الجماهير تريد البقاء خلف الفريق والطريقة التي سنرد بها في الملعب ستحدد نهج الجماهير، الجماهير تحب النادي، إنها فترة جيدة لكي نتسم بالتوحد ونبتعد عن الانقسامات.. كان آرسنال كذلك على مر تاريخه”.

وسيحل آرسنال ضيفًا على ميدلسبره صاحب المركز قبل الأخير، اليوم الاثنين.