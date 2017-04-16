مانشستر يونايتد يثأر من تشيلسي ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

أشعل مانشستر يونايتد صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا مستحقًا 2/0 على ضيفه تشيلسي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة ال 33 للمسابقة.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، عند 75 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، علمًا بأن الفريقين يمتلكان مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي يسعى للتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من خلال التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المحلية، إلى 60 نقطة في المركز الخامس، ومازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

وقدّم مانشستر يونايتد أحد أفضل مبارياته في البطولة هذا الموسم، حيث فرض سيطرته المطلقة على معظم فترات اللقاء، وكان بإمكان لاعبيه إضافة المزيد من الأهداف لولا سوء الحظ الذي صادفهم في أكثر من مناسبة، على عكس تشيلسي الذي ابتعد جميع نجومه عن مستواهم المعتاد وظهروا وكأنهم أشباح على ملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد الذي جرت عليه المباراة.

وافتتح النجم الصاعد ماركوس راشفورد التسجيل مبكرًا لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 7، فيما تكفل أندير هيريرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ووضع مانشستر يونايتد بهذا الفوز حدًا لسوء نتائجه أمام تشيلسي في مواجهاتهما الأخيرة، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار على الفريق اللندني في أخر 12 مباراة بينهما بمختلف المسابقات، والتي شهدت 7 انتصارات لتشيلسي مقابل 5 تعادلات، كما ثأر لخسارته 1/0 أمام فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في دور الـ 8 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لمانشستر يونايتد على تشيلسي منذ 28 أكتوبر عام 2012، حينما تغلب 3/2 على الفريق الأزرق في بطولة الدوري، كما يعد هذا هو الفوز الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في تاريخ مواجهاته مع فريقه الأسبق الذي قاده للتتويج بلقب المسابقة من قبل.