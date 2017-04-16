هل خان ديلي آلي صديقته مع مصففة شعر؟ (صور)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

يخوض الدولي الإنجليزي الشاب ديلي آلي موسما رائعا مع توتنهام هوتسبير وصيف متصدر البريميرليغ لكن بعيدا عن الملعب تبدو حياته الخاصة ليست مستقرة.

وخطف لاعب وسط توتنهام الأضواء بعدما سجل 16 هدفا هذا الموسم وأثبت أنه من اللاعبين المحوريين في مسيرة فريقه الرائعة حيث يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الممتاز.

وأثار مستواه الرائع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية ما دفع وسائل إعلام بريطانية للقول إن توتنهام سيجد صعوبة كبيرة في الإبقاء عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن صحيفة “صن” البريطانية ذكرت أن اللاعب الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين يوم الثلاثاء الماضي ليس مخلصا لصديقته.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن نجم توتنهام ربما يخون صديقته روبي ماي مع امرأة تدعى شارنا فوغارتي حيث كتبت الصحيفة “ديلي آلي التقى امرأة في أحد الفنادق في الخامسة صباحا بعد احتفاله بعيد ميلاده 21.”

ونقلت الصحيفة عن شارنا مصففة شعر قولها “ديلي وصفني بالفتاة الجيدة. قضينا وقتا ممتعا وتناولنا بعض المشروبات وقليلا من الأحضان. كانت ليلة رائعة”

وهذه ليست المرة الأولى التي تتناول فيها “صن” الحياة الخاصة للدولي الإنجليزي الشاب حيث سبق أن انضم آلي لأحد التطبيقات للتعارف بدون علم صديقته روبي ماي.

والتحق ديلي آلي بتوتنهام في صيف 2015 قادماً من نادي الدرجة الثانية MK Dons مقابل 5 ملايين جنيه استرليني.