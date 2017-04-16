لماذا لم تصدق جماهير تشيلسي سبب غياب كورتوا عن مباراة مانشستر يونايتد؟

المصدر: إرم نيوز

أثار خبر غياب تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي عن مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد، كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإنجليزية.

وأعلن تشيلسي غياب كورتوا قبل ساعتين فقط من المباراة بداعي الإصابة في “انكل” القدم.

وقال تشيلسي إن اللاعب أصيب أثناء لعب كرة السلة.

وأثارت تصريحات تشيلسي حول سبب غياب كورتوا عن مواجهة مانشستر جدلا واسعا.

المثير إن إصابة كورتوا قد تمتد ويغيب عن مواجهة توتنهام بالـ fa cup وهو ما قد يؤثر على حظوظ تشيلسي.

ومنح غياب كورتوا فرصة الظهور الأول للحارس أسمر بوجيفيتش للمرة الأولى هذا الموسم أمام مانشستر يونايتد.