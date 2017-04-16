ما سر استفزاز مسعود أوزيل للرئيس الصيني؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشفت الدولي الألماني مسعود أوزيل عن تلقيه عرضًا مذهلًا من أحد أندية الدوري الصيني مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وتلقى لاعب وسط آرسنال الإنجليزي عرضًا العام الماضي للانتقال لأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم مقابل 20 مليون إسترليني سنويًا، لكنه رفضه رغم أنه اللاعب المفضل لدى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

لكن الفائز بكأس العالم مع ألمانيا 2014 في البرازيل رفض العرض المادي الضخم لأنه يريد الاستمرار في المنافسة في الدوريات الكبرى.

وقال أوزيل: “تلقيت عرضًا من الصين الصيف الماضي. كان عرضًا سخيفًا للغاية. كان الصينيون على استعداد لدفع 100 مليون جنيه إسترليني صافي خلال 5 سنوات وهذا مبلغ خرافي تجاوز حدود خيالي. رغم ذلك لم يستغرق رفضي سوى 3 دقائق فقط”.

وأضاف: “اتصل بي وكيل أعمال لمعرفة ردي وقال لي أعتقد أننا متفقان على ما سنفعله. أليس كذلك؟ لم اقترب من نهاية مسيرتي ما زالت أريد حصد الألقاب مع آرسنال. لا أريد الانتقال للصين مهما دفعوا”.

وتابع أوزيل في سيرة ذاتية جديدة: “هكذا تم تسوية المسألة. بالمناسبة، الرئيس الصيني شي جين بينغ أحد المعجبين بي. في إحدى المرات جاء المدير الإداري لآرسنال ليخبرنا أن الرئيس اتصل بالنادي وطلب قميصي في الواقع أراد قميص ألمانيا وعدنا بإيصاله له. وفي نفس اليوم ذهبت لأحضر القميص من حقيبتي في المنزل”.

يأتي ذلك في الوقت الذي ما زال فيه مستقبل أوزيل معلقًا مع آرسنال حيث لم يجدد عقده مع المدفعجية بعدما تم تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم.

وينتهي عقد أوزيل مع الغانرز صيف 2018، علمًا أنه انتقل إليه صيف 2013 قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، وهو أغلى لاعب يشتريه الفريق الإنجليزي.