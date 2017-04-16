ليفربول يُسقط ويست بروميتش ويستعيد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

أنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما انتزع فوزًا صعبًا 1/0 من مضيفه ويست بروميتش ألبيون في المرحلة الـ 33 لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم (بريميرليغ) اليوم الأحد.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حصد انتصاره الثاني على التوالي والتاسع عشر في البطولة هذا الموسم، إلى 66 نقطة في المركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

في المقابل، تجمد رصيد ويست بروميتش، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي والثالثة عشر في المسابقة، عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وتقمص النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

ونفذ جيمس ميلنر ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى، حيث أرسل كرة عرضية إلى لوكاس لييفا، الذي مرر الكرة برأسه إلى فيرمينو، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعًا الكرة على يمين بن فوستر حارس مرمى ويست بروميتش، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.