كريستال بالاس يخطف تعادلًا مثيرًا من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

سقط ليستر سيتي (حامل اللقب) في فخ التعادل مع كريستال بالاس في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتفض كريستال بالاس ليعوض تأخره بهدفين ويتعادل 2/2 مع حامل اللقب بفضل هدفي يوهان كاباي وكريستيان بنتيكي.

وأصبح رصيد كريستال بالاس 35 نقطة من 32 مباراة ويحتل المركز 15 بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي الذي تقدم 2/0 بفضل هدفي روبرت هوت والمهاجم المتألق جيمي فاردي.

وأحرز شيردان شاكيري هدفًا رائعًا في فوز ستوك سيتي بملعبه 3/1 على هال سيتي لينهي مسيرة من 4 هزائم متتالية لفريقه ويزيد من ضغوط الهبوط على المنافس.

وأنهى روس باركلي لاعب وسط إيفرتون فترة صعبة خارج المستطيل الأخضر بقيادة فريقه لتحقيق ثامن انتصار على التوالي على ملعبه بتغلبه 3/1 على بيرنلي.

وأطلق باركلي تسديدة اصطدمت بمنافسه بن مي مدافع بيرنلي وهزت الشباك ليضع إيفرتون في المقدمة 2/1 في الدقيقة 71 قبل أن يضيف روميلو لوكاكو هداف الدوري الهدف الثالث بعدها بـ 3 دقائق محرزًا هدفه 24 هذا الموسم.

وتعرض باركلي لاعب إنجلترا لاعتداء في حانة يوم الأحد الماضي وبعدها كان محور مقال مثير للجدل في صحيفة بريطانية.

وتلقى اللاعب تحية كبيرة من المشجعين عند مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وهز سندرلاند المتذيل الشباك بعد صيام دام 7 مباريات لكنه بات أقرب من الهبوط بعد تعادله على ملعبه 2/2 مع ويستهام يونايتد.

وسجل الفرنسي إيتيين كابو هدفًا من خطأ دفاعي ليفوز واتفورد 1/0 على سوانزي سيتي المتعثر.

ويقبع سوانزي سيتي في منطقة الهبوط ويحتل المركز 18 برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن هال صاحب المركز 17 ويأتي بورنموث بالمركز 16 ولديه 35 نقطة وهو نفس رصيد كريستال بالاس.

ويتذيل سندرلاند المسابقة برصيد 21 نقطة ويتأخر بـ 3 نقاط عن ميدلسبرة صاحب المركز 19 الذي يواجه آرسنال يوم الإثنين.