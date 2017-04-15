توتنهام يكتسح بورنموث ويواصل ملاحقة تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - إرم نيوز

واصل لاعب الوسط الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تألقه وممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريقه توتنهام لمواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز الكبير 4/0 على بورنموث اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ 33 من المسابقة.

وقطع توتنهام خطوة جديدة على طريق الفوز بأحد مقاعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث رفع رصيده إلى 71 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي وواصل المطاردة مع تشيلسي المتصدر.

وتجمد رصيد بورنموث عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر حيث مُنِيَ اليوم بالهزيمة الثانية له على التوالي مقابل تعادلين في آخر 4 مباريات خاضها الفريق في المسابقة هذا الموسم.

وحسم توتنهام الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما موسى ديمبلي وسون هيونغ مين في الدقيقتين 16 و19.

وفي الشوط الثاني سجل هاري كين الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 48 ليؤكد عودته القوية للملاعب بعد تعافيه من الإصابة قبل أن يختتم البديل فينسنت يانسن التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق توتنهام الفوز السابع على التوالي في المسابقة كما هز الكوري سون شباك المنافسين للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وكان سون سجل هدفين وصنع مثلهما في المباراة الماضية التي قاد فيها الفريق للفوز الساحق 4/0 على واتفورد ليصبح أول لاعب كوري يسجل 10 أهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي.

ورفع سون اليوم رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.