لماذا حطم مدرب وست هام غرفة الملابس؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

كشف الكرواتي سلافن بيليتش، مدرب وست هام يونايتد الإنجليزي، عن أنه حطم أثاث غرفة خلع ملابس الفريق بالكامل خلال نقاش مع لاعبيه بسبب اقتراب الفريق من الهبوط من البريميرليغ.

وخاض وست هام سبع مباريات دون أي انتصار قبل فوزه على سوانزي سيتي الأسبوع الماضي، الذي دفعه للمركز الـ14 في الترتيب بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط قبل أن يلتقي سندرلاند في وقت لاحق اليوم.

وسخر بيليتش من هذا الموقف بقوله إنه قد يضطر إلى زيارة أحد فروع متجر “أيكيا” الخاص بالأثاث المنزلي، من أجل تعويض ما تم تكسيره من طاولات غرفة خلع الملابس، بسبب غضبه من اقتراب الفريق من الهبوط قبل الفوز على سوانزي الجولة الماضية.

Slaven Bilic’s reaction at the full-time whistle ⚒ pic.twitter.com/l6hy0ZovMm — West Ham News (@WHUFC_News) April 9, 2017

وقال المدرب، البالغ عمره 48 عاما “علينا أن نذهب إلى أيكيا.. كل شيء أفعله، سواء قبل المباراة أو لمرة واحدة، أفعله عن عمدا حتى لو هشمت طاولة فهذه هي طريقتي في التعبير عن الغضب”.

وأضاف “أنا الآن أكثر استرخاء وراحة لكن خلال هذه الواقعة كنت أريد من اللاعبين أن يشعروا بالضغط وزيادة دوافعهم ونأمل الآن أن ننهي الموسم بشكل جيد”.

ويأمل بيليتش في زيادة رصيد الفريق عقب زيارته لملعب سندرلاند، قائلا: “ندرك أن المباراة ستكون صعبة للغاية لكنها فرصة جيدة لنا لاقتناص بعض النقاط والاقتراب أكثر من منطقة الأمان”.