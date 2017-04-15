مورينيو يحلم بخط هجوم ثلاثي ناري.. تعرف على الصفقات

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يريد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي أنطوان غريزمان وضمهما إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في هجوم الفريق.

ويستعد المدير الفني ليونايتد لدفع 160 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الثنائي الهجومي القوي مع استعداد القائد واين روني للرحيل عن أولد ترافورد.

كما أنه يريد من إبراهيموفيتش، البالغ عمره 35 عاما، البقاء لموسم آخر في الفريق مقابل أكثر من عشرة ملايين استرليني في هذا الموسم.

ويسعى مورينيو لإعادة يونايتد إلى قوة محلية وأوروبية كبيرة بالعودة للتنافس على دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، حيث يطارد غريزمان منذ شهور رغم عدم نية أتلتيكو مدريد للتخلي عنه بسهولة حتى لو وصل الأمر لتجاوز الرقم القياسي العالمي الذي دفعه الفريق الإنجليزي للتعاقد مع بول بوغبا من يوفنتوس العام الماضي مقابل 89 مليون استرليني.

استعادة لوكاكو

ويدرك مورينيو أن تشيلسي يريد استعادة لوكاكو من إيفرتون رغم أنه (مورينيو) هو من سبق وفرط فيه عندما كان مديرا فنيا للبلوز، إذ يريد المدرب البرتغالي تفويت الفرصة على تشيلسي بضم لوكاكو حتى يكون بديلا في حال رحيل دييغو كوستا في نهاية الموسم.

ورغم أنه تم بيع لوكاكو لإيفرتون مقابل 28 مليون استرليني في عهد مورينيو إلا أنه سيحتاج لدفع 70 مليون استرليني، حال أراد ضمه وهذا رقم قياسي للاعبين المنتقلين بين الأندية الإنجليزية.

ويريد مورينيو ضم لوكاكو واستغلال رغبة اللاعب في المشاركة في دوري الأبطال ومضاعفة راتبه الأسبوعي إلى نحو 120 ألف استرليني.