لماذا يقلل أنطونيو كونتي من أهمية مواجهة مانشستر يونايتد؟

المصدر: لندن - إرم نيوز

رفض أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي منح أهمية خاصة لمواجهة مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ قال إن تركيزه ينصب على حصد 3 نقاط أخرى للحفاظ على الصدارة.

ويبتعد توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف تشيلسي بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري وسيقلص الفارق مع المتصدر إلى 4 نقاط حال فوزه على ضيفه بورنموث غدًا السبت.

ويعتقد كونتي أن السباق نحو الفوز باللقب سيستمر حتى نهاية الموسم.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “أعتقد أن هذه المباراة كغيرها من اللقاءات والأهم بالنسبة لنا هو النقاط الثلاث”.

وأضاف “هذا (اللقب) كان هدفنا منذ بداية الموسم… بكل تأكيد الطريق طويل وهناك فرق أخرى تريد الفوز باللقب. أعتقد أن اللقب لن يحسم حتى نهاية الموسم لهذا السبب”.

وسيختار جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد تشكيلة قوية لمباراة تشيلسي رغم أنها تأتي بين لقاءي الذهاب والإياب في دور الـ 8 بالدوري الأوروبي أمام أندرلخت.

وأضاف كونتي “قطعًا سنواجه تشكيلة قوية لأن مانشستر يونايتد فريق جيد.. قوي للغاية بدنيًا وفنيًا.. ولهذا لابد أن نتسم باليقظة الشديدة”.