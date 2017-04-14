موراتا يخبر ريال مدريد برحيله في الصيف.. وهذه وجهته

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية بريطانية، إن ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد الإسباني، أخبر مسؤولي ريال مدريد أنه سيرحل هذا الصيف عن معقل الفريق سانتياغو برنانيو.

وذكرت صحيفة ذات صن أن موراتا غير مقتنع بدقائق اللعب التي يحصل عليها مع المدرب زين الدين زيدان.

ويقود الثلاثي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما هجوم ريال مدريد بشكل أساس.

وحصل موراتا على وعد من أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي باللعب بصورة منتظمة مع البلوز.

ومن المتوقع أن يرحل دييغو كوستا مهاجم تشيلسي إلى الدوري الصيني الصيف المقبل.

ويبحث ريال مدريد التعاقد مع كيلين مبابي مهاجم موناكو أو سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.