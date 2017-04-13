غوارديولا حائر بين برافو وكاباييرو قبل مواجهة ساوثهامبتون

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سينتظر حتى اللحظة الأخيرة للمفاضلة بين كلاوديو برافو وويلي كاباييرو في مركز حراسة المرمى قبل مواجهة ساوثهامبتون يوم السبت.

وواجه الثنائي القادم من أمريكا الجنوبية انتقادات بسبب الأداء هذا الموسم بعدما ترك غوارديولا الحارس الأساسي السابق والدولي الإنجليزي جو هارت يرحل على سبيل الإعارة إلى تورينو.

واتبع غوارديولا سياسة التناوب بين برافو وكاباييرو لكن برافو تعرض لانتقادات لاذعة بعدما تسبب في هدف ساذج في الفوز 3/1 الأسبوع الماضي على هال سيتي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت “الأسبوع الماضي قررت الاعتماد على كلاوديو. أداء اللاعبين في التدريبات هو الذي يقف وراء اختيارهم من عدمه”.

وتابع “كل أسبوع سأتخذ قرارًا بشأن مركز حراسة المرمى”.

مؤكدًا أنه سيراجع مستقبل هارت مع الفريق في نهاية الموسم.

ورفض مدرب مانشستر سيتي الإجابة على سؤال عن زميل برافو في منتخب تشيلي أليكسيس سانشيز لاعب آرسنال الحالي الذي ربطته وسائل إعلام بريطانية باحتمال الانتقال خلال الصيف إلى مانشستر سيتي.

وقال غوارديولا “الوقت ليس مناسبًا حاليًا. لا يوجد متسع للحديث عمن سيبقى أو سيرحل. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا إنجازه”.

وحصل فينسن كومباني على الضوء الأخضر للعب أمام ساوثهامبتون لكن ويلي سانيول المصاب سيواصل الغياب.