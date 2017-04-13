تصويبة فابريغاس تسبب مأساة لطفل عمره 6 أشهر (صور)

المصدر: إرم نيوز

كشفت فيكتوريا ديسارت، وهي والدة طفل يدعى مارك عمره 6 أشهر فقط عن معاناة طفلها من تدمير بعض خلايا مخه إثر تعرض رأسه لتصويبة قوية، حينما كان يتواجد بحديقة قريبة من منزل سيسك فابريغاس لاعب تشيلسي.

فيكتوريا قالت لصحيفة ذا صن إنها كانت برفقة الطفل تتنزه في الحديقة حينما فوجئت بالكرة تصطدم برأسه بمنتهى القوة.

حينها أدركت أن مصوب الكرة واحد من بين فابريغاس أو أبنائه الصغار الذين كانوا في نزهة بالحديقة.

وتؤكد فيكتوريا إن ابنها مكث في المستشفى لفترة قبل أن يعلن أنه عانى من تدمير بعض خلايا المخ.

وأشارت والدة الطفل إلى أن الحديقة غير مسموح فيها بممارسة كرة القدم.