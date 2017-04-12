ديساييه: تشيلسي يستطيع التعامل مع ضغوط المباريات الكبيرة

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال مارسيل ديساييه، قائد تشيلسي السابق، إنه لا يجد أي سبب يجعله يشعر بالتوتر من التحديات التي تواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل خوض مباراتين حاسمتين بالأسبوعين المقبلين.

ويسير تشيلسي بثبات نحو الفوز بالثنائية المحلية وسيلعب في ضيافة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، بينما يتطلع للحفاظ على فارق النقاط السبع في الدوري مع أقرب منافسيه قبل لقاء توتنهام هوتسبير قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي و بعدها بستة أيام.

وقال ديساييه، الذي توج بكأس الاتحاد مع تشيلسي عام 2000، لشبكة “سكاي سبورتس”: “سيشهد الأسبوعان المقبلان لحظات حاسمة لتشيلسي لكنه سيجتاز ذلك. لا يوجد أي سبب يدعو لتوقع التعثر أمام هذه الأمور”.

وأضاف: “يحتاج الفريق فقط لإنهاء الموسم بشكل صحيح.. ستكون مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام توتنهام وهناك مباريات مهمة مثل لقاء يونايتد مطلع الأسبوع المقبل ولذلك يجب توخي الحذر”.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري سيستضيف تشيلسي منافسه ساوثامبتون قبل أن يخوض اختبارًا صعبًا في ضيافة إيفرتون، الذي فاز في آخر سبع مباريات على ملعبه غوديسون بارك ضمن منافسات الدوري.

واحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري الموسم الماضي ويشعر ديساييه بأن إعادة اكتشاف فيكتور موزيس والتعاقد مع لاعبين مثل نغولو كانتي وماركوس ألونسو من أهم أسباب ظهور الفريق بشكل مختلف.

وقال لاعب منتخب فرنسا السابق، البالغ عمره 48 عاما: “كان الموسم الماضي صعبا جدا.. هذا العام هناك ثلاثة لاعبين جدد وهم كانتي وألونسو وموزيس وتغير الفريق قليلا خططيا ويقدم تشيلسي موسمًا رائعا”.