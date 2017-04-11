جيرارد يبدأ مسيرته التدريبية عبر بوابة ليفربول

المصدر: لندن - إرم نيوز

يستعد ستيفين جيرارد، النجم السابق لفريق ليفربول، لبداية مسيرته التدريبية عبر تولّي مسؤولية فريق تحت 18 عامًا في النادي الإنجليزي.

وعاد جيرارد، البالغ من العمر 36 عامًا، إلى ليفربول في كانون ثاني/يناير الماضي وتولّى تدريب أكاديمية النادي في كيركبي.

وأعلن القائد السابق لليفربول والذي شارك في 114 مباراة مع منتخب إنجلترا، اعتزال كرة القدم قبل أربعة أشهر وذلك بعد رحيله عن لوس أنغليس غالاكسي الأمريكي بعد 18 شهرًا قضاها مع الفريق.

ويستعد جيرارد الذي شارك في أكثر من 700 مباراة مع ليفربول، لبداية مسيرته التدريبية من خلال فريق تحت 18 عامًا بالنادي، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الثلاثاء.