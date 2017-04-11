نجم ليفربول يتنكر ويلعب في الشارع (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بدأ العديد من اللاعبين المحترفين الكبار باللعب في الشوارع قبل أن ينضموا إلى أكاديميات كرة قدم فيما بعد، وكان جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، سعيدًا جدًا بالعودة إلى جذوره باللعب في الشوارع ومحاولة وضع الكرة بين قدمي المارة.

وكان واين روني، قائد منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، أحد الأمثلة على اللعب في الشوارع، حيث ترعرع في ضاحية كروكستيث السكنية، لكنه ليس وحده الذي لعب في شوارع ليفربول.

وتخفى فينالدوم ووضع قناعًا على وجهه ليبدو كأنه رجل عجوز وارتدى سروالًا رياضيًا وشارك المارة لعب الكرة لمدة عشر دقائق.

وبدا الدولي الهولندي في أحد مراكز التسوق في ليفربول، لكن أحد المارة اكتشف الخدعة وفطن إلى أنه لاعب محترف نظرًا للمهارة التي أظهرها فينالدوم.

وتعاون فينالدوم مع الهولندي المولود في المغرب سفيان توازني، لاعب كرة الشوارع الشهير ومقدم برنامج RTL 7، وحاول أن يضع الكرة بين أقدام أكبر عدد ممكن من المارة.

وتألق فينالدوم مع ليفربول وسجل خمسة أهداف في 30 مباراة في الدوري في موسمه الأول تحت قيادة الألماني يورغن كلوب الذي ضمه الصيف الماضي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.