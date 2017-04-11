تزايد الضغوط على فينغر.. وآرسنال يبدأ التفاوض مع خليفته

المصدر: أحمد نبيل ووكالات - إرم نيوز

يتعرض آرسين فينغر لانتقادات حادة من جانب لاعبين سابقين ومشجعين ووسائل إعلام، بعد خسارة آرسنال 3-صفر أمام كريستال بالاس، أمس الإثنين، ويبدو أن الأرض تهتز من تحت حقبته مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي بدأت قبل 20 عامًا.

وبهذه الخسارة الرابعة على التوالي لآرسنال خارج ملعبه والأولى لفينغر أمام بالاس، يحتل الفريق المركز السادس وعلى الأرجح لن يتمكن من التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بقيادة المدرب الفرنسي.

ولكن هذه المرة انصبت الانتقادات على أداء الفريق الهزيل إذ كتب إيان رايت، مهاجم آرسنال السابق، عبر تويتر: “اللاعبون تائهون”.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي جماهير آرسنال وهي تحيط بحافلة الفريق بعد المباراة مرددة هتافات ضد فينغر وبعض اللاعبين.

وداخل الملعب رفعت جماهير آرسنال الحزينة لافتات ورددت هتافات “آرسين فينغر.. نسألك الرحيل”، كما وجهت بعض الانتقادات للاعبين إذ أنشدت “هذا القميص لا يليق بك”.

وأطلق بعض الجماهير صيحات استهجان ضد المدافع الإسباني هيكتور بليرين عندما توجه إليهم وهو يحييهم بعد نهاية المباراة. وتصب بعض الجماهير غضبها على اللاعب البالغ عمره 22 عامًا، فقد رفضت إعادة الكرة له خلال المباراة بعدما تجاوزت حدود الملعب.

واعتذر القائد ثيو والكوت للجماهير بعدما اهتزت شباك آرسنال بثلاثة أهداف خارج ملعبه للمباراة الرابعة على التوالي، وأقر “يمكنك أن تشعر منذ البداية أن بالاس سعى بقوة أكبر للفوز”.

وقال جيمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق والمعلق بمحطة سكاي التلفزيونية: “كيف يكون هذا ممكنًا. يبدو أن لاعبي آرسنال قد استسلموا. استقبلت شباكهم ثلاثة أهداف في أربع مباريات، وكان الأداء متواضعًا”.

وأصبح إرنستو فالفيردي، أحد المدربين الأكثر رواجا في الأسابيع الأخيرة، وقد تلقى المدير الفني لأتليتيك بيلباو الإسباني مكالمة هاتفية من وسيط يعمل لصالح آرسنال يستفسر منه عن إمكانية تدريب المدفعجية.

وقرر فالفيردي الرحيل عن بيلباو بنهاية الموسم وهو بالفعل أحد المرشحين لخلافة لويس إنريكي في برشلونة، خاصة وأنه لاعب سابق في النادي الكتالوني.

ورغم ذلك يسعى عدد من الأندية الأخرى للتعاقد معه والاستفسار عن وقفه من التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنها آرسنال.

ويفكر فالفيردي بالفعل في العمل في البريميرليغ وآرسنال أحد المقترحات المهمة والجذابة التي ستدفعه للرحيل عن إسبانيا.

وكان فالفيردي قريبا من تدريب برشلونة في 2013 عقب ابتعاد الراحل تيتو فيلانوفا بسبب المرض لكنه تولى تدريب أتليتيك.

ويجب على برشلونة التحرك سريعا إذا ما أراد التعاقد مع فالفيردي خاصة وأن عرض تدريب آرسنال امر مغري للغاية بالنسبة له.