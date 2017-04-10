هازارد: نعرف جيدًا ما سنفعله لنصبح أبطالًا

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال إيدن هازارد، جناح منتخب بلجيكا، إن تشيلسي يعرف جيدا ما الذي يتعين عليه فعله للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه سيتلفت حوله بحذر نظرا لأن توتنهام هوتسبير يواصل بلا هوادة مطاردة المتصدر.

ويتفوق تشيلسي في الصدارة بفارق سبع نقاط وفاز على بورنموث صاحب المركز 15 بثلاثة أهداف لهدف، يوم السبت، ليحافظ على الفارق مع توتنهام الثاني الذي فاز بآخر ست مباريات في الدوري.

وأبلغ هازارد موقع النادي: “ينتظرون منا إهدار النقاط، لكن إذا قمنا بعملنا فإننا سنفوز باللقب في النهاية”.

وأضاف: “يتعين أن نكون في كامل جاهزيتنا لأنه في إنجلترا لا يمكن أن تتوقع أبدا النتائج.. قد تخسر النقاط أمام أي فريق، لكننا فريق يتحلى بالاحترافية.. نعرف جيدا ما الذي يتعين علينا القيام به لنصبح أبطالا.. عندما نشاهد ما يقدمه توتنهام فإننا نعرف أن مهمتنا لم تنته بعد.. اقتربنا خطوة لكن تتبقى لنا سبع مباريات ويجب أن نكون في كامل الاستعداد لأي شيء”.

وكان توتنهام قلص الفارق في الصدارة عقب خسارة تشيلسي أمام كريستال بالاس في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي رد بقوة بعدها وحقق انتصارين متتاليين على مانشستر سيتي وبورنموث.

ويحل تشيلسي ضيفًا على مانشستر يونايتد، الخامس، يوم الأحد المقبل، ويأمل في تحقيق انتصاره الأول على ملعب أولد ترافورد منذ 2013.