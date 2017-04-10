مانشستر يونايتد يستغل علاقات بوغبا خارج الملعب.. تعرف على التفاصيل

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تعادل إيفرتون على ملعب مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما لكن على غير المعتاد جمع لقاء بين بول بوغبا لاعب وسط الشياطين الحمر وروميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وسجل المهاجم البلجيكي هدفين ليفوز إيفرتون 4-2 على ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في استاد جوديسون بارك في مباراة شهدت أربعة أهداف في أول 23 دقيقة.

وكانت هذه انتفاضة جيدة لايفرتون بعد خسارته أمام غريمه المحلي ليفربول واحباط تلقي هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال مباراة أولد ترافورد بدا أن لاعب الوسط الفرنسي يرتبط بعلاقة قوية مع لوكاكو ولقاءهما الأحد يشير إلى أن بوغبا ربما يتوسط لدى صديقه من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد وليس العودة لفريقه السابق تشيلسي الذي بات قريبا من ضمه الصيف المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن بوغبا يقوم بالدور ذاته لإقناع مواطنه أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى يونايتد الموسم المقبل.

ونشر بوغبا صورة تجمعه بلوكاكو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يتناولان كعكة من الشوكولاته في منزل الدولي الفرنسي.

ويعتقد الكثيرون أن لوكاكو سيغادر إيفرتون الصيف المقبل إذ يأمل في الانضمام إلى فريق يلعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.