كيف سيعامل كونتي مورينيو في مواجهتما المقبلة؟ مدرب تشيلسي يجيب

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

وعد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، متصدر الدوري الإنجليزي، أن يبقى باردا عندما يواجه جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، في أولد ترافورد، يوم الأحد المقبل.

وأثار كونتي جدلا كبيرا مع مورينيو خلال مباراتين التقى خلالها الفريقان هذا الموسم وفاز بهما تشيلسي في الدوري وكأس الاتحاد بسبب الاحتفالات الصاخبة للمدرب الإيطالي.

وانتقد مورينيو احتفالات كونتي الصاخبة خلال مباراة الفريقين الأخيرة في لندن واعتبرها إهانة له وللاعبيه، خاصة وأن المدرب الإيطالي كان يدعو للجماهير للهتاف والمساندة رغم تقدم فريقه.

واقترب تشيلسي من التتويج باللقب قبل سبع جولات على نهاية المسابقة وسبق له الفوز على يونايتد في ستامفورد بريديج بالدوري الأول.

وقال مدرب المنتخب الإيطالي السابق: “بالنسبة لنا من المهم جدا دائما السيطرة على مشاعرنا لأننا نقاتل للفوز باللقب.. ستكون مباراة صعبة لكننا جاهزون لها”.

وأضاف: “تحدثت بالفعل عن تاريخ مورينيو ويونايتد حقًا لديه الدافع للفوز؛ لأنهم يواجهون تشيلسي والجميع يريد هزيمتنا.. نحن في حالة جيدة واللاعبون يتمتعون بثقة كبيرة”.

ويرى مدرب يوفنتوس السابق أن فريقه اجتاز جميع الاختبارات، وذلك مع تواصل المسيرة الكاسحة للنادي نحو لقب الدوري عقب فوزه 3-1 على بورنموث، يوم السبت الماضي.

وكذلك فاز المنافس المباشر توتنهام هوتسبير على واتفورد برباعية نظيفة ليقلص الفارق مع المتصدر لسبع نقاط قبل قمة أولد ترافورد، الأحد المقبل.