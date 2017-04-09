كورتوا يبدأ علاقة جديدة مع فتاة تعشق الكلاب (صور)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية مجددًا الحياة الخاصة للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الذي انفصل مؤخرًا عن صديقته مارتا دومينغيز والدة طفله الوحيد والحامل في طفلهما الثاني.

وأكد الدولي البلجيكي الأسبوع الماضي نبأ انفصاله عن مارتا خلال مقابلة مع صحيفة “نيوسبالد” حيث تردد أنها ستعود مع طفلها إلى إسبانيا ما رجح انتقاله لأحد قطبي مدريد ريال أو أتليتكو ليكون إلى جوار طفليه.

لكن صحيفة “صن” البريطانية أشارت إلى الحارس البالغ عمره 24 عامًا دخل في علاقة جديدة مع فتاة يبلغ عمرها 18 عامًا تدعى ديلاني رويل وتعتني بالكلاب.

ودخل كورتوا في علاقة مع ديلاني عندما سألها عبر رسالة على انستغرام يسألها عن المكان الذي جلبت منه كلبها، وقد بدأت هذه العلاقة عبر تبادل الرسائل والحديث مع الفتاة التي تملك 12900 متابع عبر انستغرام.

لكن لم يثبت حتى الآن جدية هذه العلاقة بين حارس مرمى منتخب بلجيكا ومتصدر البريميرليغ والفتاة الشابة حيث تدور حتى الآن في فلك علاقة بين لا عب يبحث عن كلب عبر فتاة تهوى هذا المجال و تعمل به.

وواصل تشيلسي زحفه نحو استعادة لقب البريميرليغ بعد حفاظه على فارق سبع نقاط في الصدارة مع توتنهام هوتسبير بعد فوزه 3-1 في بورنموث يوم السبت.